Новую котельную запустят в Зарайске в этом году

Специалисты восточного филиала компании «Россети Московский регион» готовят к работе новую котельную в деревне Алферьево городского округа Зарайск. Модульная газовая котельная является единственным источником теплообеспечения около 700 жителей деревни.

Она построена в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Программу проводит Министерство энергетики Московской области.

Для строительства котельной и ее эксплуатации администрация городского округа Зарайск запросила у Восточных электрических сетей мощность в размере 70 кВт. Для обеспечения котельной электричеством специалисты Зарайско-Озерского района электрических сетей ВЭС построили воздушную линию 10 кВ протяженностью 550 метров.

ЛЭП выполнена с использованием современного самонесущего изолированного провода. Он значительно более надежный и устойчив к повреждениям.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что котельная относится к категории социально значимых объектов, поэтому для нее вместе с основным источником питания предусматривается резервный, оба они подключены к подстанции 110 кВ «Дятлово».

«Ввод в эксплуатацию новой котельной в деревне Алферьево городского округа Зарайск планируется уже в этом году, в настоящее время ведутся пуско-наладочные работы», — сообщил министр.

Компания «Россети Московский регион» инвестировала в реализацию процесса технологического присоединения котельной более 1,8 миллионов рублей.