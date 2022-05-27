Новую котельную запустят в деревне Алехново городского округа Истра

Жители деревни Алехново многие годы испытывали перебои с теплом и горячим водоснабжением. Скоро для них заработает новая котельная.«Истринская Теплосеть» в рамках своей инвестиционной программы заканчивает строительство современной блочно-модульной станции. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева побывала на объекте и проверила ход работ.

Источник фото: телеканал «360»

Уже выполнены все строительно-монтажные работы, установлены два современных, причем отечественного производства, котла, мощностью 175 квт. каждый, насосное и теплообменное оборудование, дымовая труба. Котельная будет работать без обслуживающего персонала и полностью в автоматическом режиме.

Источник фото: телеканал «360»

В ближайшее время планируется пуск газа, а окончательный ввод котельной в эксплуатацию намечен через полтора — два месяца.

Уже в новом отопительном сезоне жители деревни Алехново будут обеспечены теплом и горячей водой в необходимых объемах, причем в более надежном и безопасном исполнении и со значительной экономией для муниципального бюджета — а это порядка семи миллионов рублей в год.