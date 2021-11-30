Новую котельную запустили в Серебряных Прудах

В поселке Дмитриевский городского округа Серебряные Пруды приступили к пуско-наладочным работам в новой котельной. Ее построили по губернаторской программе под контролем Минэнерго региона.

Новая котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой свыше 500 человек, а также расположенные рядом школу, детский сад и Серебряно-Прудский дом-интернат «Надежда».

«Строительство блочно-модульной котельной обеспечивает надежное теплоснабжение потребителей, уменьшает себестоимость выработки тепловой энергии, а также позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу, улучшив экологическую ситуацию в регионе», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Котельную построили в рамках губернаторской программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018–2024 гг.». Строительно-монтажные работы выполняла компания «Тепло и Сила».

Ранее стало известно, что в городском округе Шаховская реконструировали котельную 1960 года постройки.