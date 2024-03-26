Подмосковье 26 марта 2024, 12:17 Новую котельную запустили в селе Большое Алексеевское в Ступине Пресс-служба администрации города или района

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Новую котельную запустили в селе Большое Алексеевское в Ступине. Ее проверили глава округа Сергей Мужальских, депутат Мособлдумы Андрей Голубев и профильные заместители.

Новую котельную построили в селе для повышения качества теплоснабжения домов. Ее возвели вместо старой, которая работала с 1971 года. Работы провели по программе модернизации инфраструктуры в сельской местности.

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Глава округа отметил, что котельная соответствует всем современным стандартам и оснащена датчиками для передачи почасовой информации о температуре и давлении на объекте.

«Котельная мощностью более семи мегаватт построена по новому проекту. На данный момент продолжаются пусконаладочные работы, настройка систем для отопления в многоквартирных домах и в частном секторе», — сказал он.

В рамках программы котельные также построят в Торбееве и Ситне-Щелканове. Модернизацию проведут еще на 14 объектах ЖКХ.

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