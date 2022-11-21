Подмосковье 21 ноября 2022, 21:53 Новую котельную запустили в поселке в Серебряных Прудах

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В рабочем поселке Серебряные Пруды приступили к пуско-наладочным работам на блочно-модульной котельной № 2. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Котельная расположена на улице Комсомольской. Старую котельную эксплуатировали с 1971 года, она работала на угле до 1985 года, затем ее перевели на газовое топливо. Первую реконструкцию котельной с заменой оборудования осуществили в 1999 году, рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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«Администрацией городского округа Серебряные Пруды была направлена заявка в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области на включение в 2021 году мероприятия по строительству новой блочно-модульной котельной по улице Комсомольская в государственную программу Московской области „Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности“ на 2018–2026 годы», — сообщил Антон Велиховский.

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Он добавил, что новая котельная работает с 20 ноября в режиме пуско-наладки. Она обеспечивает около четырех тысяч жителей микрорайонов Западный и Центральный городского округа Серебряные Пруды теплом и горячей водой.

Строительно-монтажные работы на котельной № 2 завершены, осталось демонтировать трубу от старой котельной, уточнил министр. Эти работы проведут 28 ноября.

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