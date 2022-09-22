Новую котельную запустили в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 18:22 Поделиться Telegram

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Viber Новую котельную запустили в Наро-Фоминске

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В Наро-Фоминске заработала новая котельная Московской областной психиатрической больницы. Общая площадь здания составляет чуть более 209 квадратных метров.

Завершено строительство котельной с газопроводом для Московской областной психиатрической больницы № 23 в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.

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«Новый объект сопутствующей инженерной инфраструктуры получил разрешение на ввод в эксплуатацию», — отмечается в сообщении.

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Котельная находится в селе Каменское на территории Московской областной психиатрической больницы № 23. Общая площадь здания 209,7 кв. м. Расчетная мощность составляет 1,8 МВт (1,55 Гкал/ч).

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