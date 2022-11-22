Подмосковье 22 ноября 2022, 10:17 Новую котельную запустили в деревне Голыгино под Шатурой

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Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области построен сдвоенный газовый котел в деревне Голыгино округа Шатура. 190 жителей населенного пункта будут получать тепло и горячую воду от нового объекта.

Новая котельная представляет из себя два водогрейных котла по 400 кВт суммарной мощностью 800 кВт.

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«Все строительные и монтажные работы завершены в полном объеме, подключены все инженерные коммуникации. Представителями Ростехнадзора и компании „Управление технического надзора капитального ремонта“ объект принят», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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С 19 ноября котельная находится в режиме пусконаладки. Уже сейчас 190 жителей Голыгина получают качественные услуги в виде тепла и горячей воды. Объект построили в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2026 годы.

Реконструкция еще одной котельной в Шатуре завершилась в деревне Бордуки. Ее перевели на газ, что позволило улучшить теплоснабжение для 392 человек.

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