Новую котельную в Серебряных Прудах подключили к электричеству

В Подмосковье обеспечили необходимыми мощностями новую блочно-модульную котельную. Ее построили в рамках программы модернизации системы теплоснабжения в Серебряных Прудах.

Для того, чтобы было удобнее обеспечивать людей теплом, была построена новая трансформаторная подстанция, в которой находится установка трансформатора мощностью 63 кВА. Кроме того, необходимо было проложить 130 метров кабеля и построить специальный переключательный пункт в 10 кВ.

Снабжение электричеством происходит от питающего центра «Пурлово». Теперь благодаря всем новшествам получится обеспечить более стабильное и качественное снабжение электричеством новой котельной.

Котельную возвели в блочно-модульном исполнении. Она обеспечивает теплом несколько домов, которые располагаются на улице Октябрьской. В них проживают порядка 320 человек.

Как рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, в 2022 году на территории городского округа Серебряные Пруды собираются возвести еще как минимум шесть новых котельных. Их оснастят последними новинками современного оборудования. Это позволит обеспечить жителей теплом по сниженному тарифу. Кроме того, станет значительно меньше ситуаций, когда происходят аварии и воду приходится отключать. В целом все новые котельные смогут обеспечить горячей водой и отоплением порядка 5300 жителей округа Серебряные Пруды.