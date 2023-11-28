Подмосковье 28 ноября 2023, 08:12 Новую котельную в поселке Алабушево запустят к концу года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Блочно-модульную котельную в поселке Алабушево под Солнечногорском запустят в декабре. Строительство на Военно-Морской улице ведется в рамках концессионного соглашения с компанией «Газпром теплоэнерго Московская область».

Стройплощадку объекта посетили муниципальный депутат Олеся Тыщенко, начальник управления ЖКХ и экологии администрации Солнечногорска Сергей Тихонов, представители «Газпром теплоэнерго Московская область» и местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

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«Алабушево входит в число приоритетных территорий, где идет активная замена инженерных коммуникаций. Котельная здесь была построена 70 лет назад. Ее износ — более 80%. Особенностью нового объекта является его полная автоматизация, что позволяет котельной работать без персонала», — отметила Олеся Тыщенко.

Она добавила, что все необходимое оборудование для котельной уже закуплено.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Новые котельные также построят на Набережной улице в Солнечногорске, в микрорайоне Механического завода № 1 в Радумле, в Ожогине, Поваровке, в деревнях Пешки и Соколово. Кроме того, в Кривцове построят теплогенерирующую установку и модернизируют котельные в Чашникове и Стрелине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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