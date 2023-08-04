Подмосковье 04 августа 2023, 15:05 Новую котельную в микрорайоне Северном в Балашихе запустят к октябрю Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Строительство новой газовой котельной завершают в Балашихе. Уже этой осенью она будет обеспечивать теплом и горячей водой жителей микрорайона Северный.

Котельную возводят по новым технологиям. Все оборудование отечественного производства. Здесь появятся новая станция подготовки воды, новые котлы и насосы, четыре резервуара для запаса воды.

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«Большое внимание уделяем инфраструктуре бывших военных городков. В микрорайоне Северный планомерно занимались реконструкцией теплосетей. Решен вопрос с подачей чистой питьевой воды. Важной задачей стала реконструкция котельной», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Основные работы закончат до конца августа. Затем специалисты приступят к пусконаладке. Срок сдачи в эксплуатацию запланирован на 1 октября.

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