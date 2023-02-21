21 февраля 2023, 20:40
Новую котельную в Истре введут в эксплуатацию до конца 2023 года
В поселке Первомайский в Истре продолжается строительство котельной. Ее планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.
«На объекте уже завершены работы по заливке монолитного основания, установлены тепловые камеры и выполнен монтаж каркаса для дымовой трубы. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по установке металлоконструкций», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.
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Новый объект обеспечит качественным теплоснабжением 1,5 тысячи жителей Истры.
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Котельную возводят в рамках программы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на 2023-2028 годы.
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Истра
Строительство
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