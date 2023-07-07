Подмосковье 07 июля 2023, 11:58 Новую котельную построят в микрорайоне Ново-Сырово в Подольске к сентябрю

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Строительство котельной идет в микрорайоне Ново-Сырово в Подольске. Она будет обеспечивать теплом более 300 домов во время отопительного сезона.

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков следит за тем, чтобы строительство нового объекта завершилось в срок. Готовность котельной составляет более 80%.

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Строительство ведет организация «Строительно-монтажное управление — энергосистемы». Оборудование будущей котельной смонтировано и уже практически полностью установлено.

Сейчас рабочие соединяют внутренние системы, трубопроводы и электрические магистрали. Проходит прокладка наружных сетей и технологическое присоединение к системе водоснабжения и тепловой сети. До конца лета котельную подключат к газопроводу.

«Монтажные работы будут завершены к 15 августу ориентировочно. В сентябре благоустройство, и в октябре, если вопрос с газом будет решен положительно, можем выходить в пусконаладку», — рассказал генеральный директор ООО «Сму-Эс» Павел Гранько.

Строительство проходит в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Работы планируется завершить к предстоящему отопительному сезону.

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