Подмосковье 29 июня 2023, 12:49 Новую котельную построили в микрорайоне ПТУ в Серебряных Прудах

Читать 360tv в

Полностью автоматизированную котельную построили в микрорайоне ПТУ в Серебряных Прудах. Работы длились полтора года.

Новую котельную построили взамен старой, которая проработала почти 50 лет. За это время здание обветшало, а оборудование износилось.

Реклама

Строительство велось в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры в Московской области» с 2021 года. Работы обошлось почти в 35 миллионов рублей: это средства регионального и муниципального бюджетов.

Сейчас котельная обслуживает два многоквартирных и четыре частных дома, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Котельная снабжает горячей водой и теплом более 300 жителей.

Главные преимущества нового объекта ЖКХ — это надежность и экономичность.

«Исходя из идентичной котельной в поселке Дмитровском, мы примерно посчитали с ресурсоснабжающей организацией: почти миллион экономии в месяц, а тепло выдается также», — рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Серебряные Пруды Виталий Федонин.

Здание старой котельной законсервируют.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион направит 320 миллиардов рублей на модернизацию системы ЖКХ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».