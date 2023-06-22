Подмосковье 22 июня 2023, 09:08 Новую котельную на Почтовой улице запустят в Подольске к началу отопительного сезона

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Новую котельную строят на Почтовой улице в Подольске. Она заработает к началу отопительного сезона и будет обеспечивать теплом дома в микрорайоне Ново-Сырово.

Котельная площадью 288 квадратных метров будет автоматизированной. Оборудование для нее уже готово. Сейчас на специальном фундаменте возвышается дымовая труба. До конца июня приедут модули, сборка конструкции займет несколько дней.

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По словам генерального директора ООО «СМУ-ЭС» Павла Гранько, в июле готовность объекта будет уже 95%. Строительство ведется в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Сейчас на стройплощадке работают восемь человек. В середине июля планируют завершить прокладку инженерных сетей: устроят наружные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, реконструируют камеры водоснабжения.

Также ведется плотная работа с ресурсоснабжающими предприятиями по вопросам необходимых подключений. Как только все оборудование встанет на свои места, начнется процесс газификации, благоустройство и пусконаладка оборудования. Эксплуатировать новую котельную начнут уже в этом отопительном сезоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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