17 ноября 2023, 14:03
Новую котельную на Почтовой улице в Подольске запустят до конца года
Строительство новой котельной завершилось в Подольске, на Почтовой улице. Объект обеспечит теплом и горячей водой более 30 многоквартирных домов, детский сад, спортшколу и дворец молодежи «Силикатная».
Котельную запустят досрочно, до конца декабря. Сейчас выполняют пусконаладку.
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«Плановый срок ввода котельной в эксплуатацию — 2024 год, но мы выполнили работы с опережением графика. Уже в текущем году котельная будет запущена. Более 3,6 тысячи человек в ближайшее время получат бесперебойное тепло и горячую воду» — заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
Строительство котельной выполнили в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли с обращения с отходами». Объект полностью автоматизирован и состоит только из отечественного оборудования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».
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Подольск
ЖКХ
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