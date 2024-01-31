Подмосковье 31 января 2024, 12:45 Новые контейнеры для раздельного сбора мусора установили на Советской улице в Щелкове пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Новую мусорную площадку открыли у дома № 60 на Советской улице в Щелкове. На ней разместили баки для раздельного сбора синего и серого цветов.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, регоператор «Хартия» разместил контейнеры по системе «Два бака». Так, синий контейнер предназначен для сухих и чистых отходов, которые можно отправить на переработку. Это пластик, металл, бумага, стекло и упаковка тетрапак. В серый бак нужно помещать смешанные пищевые отходы, а также средства личной гигиены и загрязненные упаковки из-под продуктов.

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Все контейнеры оборудованы крышками и колесами и соответствуют санитарным нормам.

пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Оперативно решать вопросы по открытию новых мусорных площадок на территории Ногинского кластера позволяет совместная работа администраций, управляющих компаний и регоператора «Хартия».

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