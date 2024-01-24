Подмосковье 24 января 2024, 14:42 Новую контейнерную площадку для раздельного сбора отходов установили на улице Горького в Химках Фото: Валерия Ерофеева

Читать 360tv в

Площадка для раздельного сбора отходов «Мегабак» открылась на улице Горького в Химках. Новый пункт приема позволит жителям быстро и удобно сдать на переработку различные фракции в одном месте.

«Данная площадка открыта в рамках национального проекта „Экология“ по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Одной из задач проекта является дать жителям возможность централизованно избавиться от крупногабаритного мусора и прочих отходов», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Реклама

На площадке установили контейнеры для сдачи крупногабаритного мусора: автопокрышек, ненужной мебели и техники, а также новогодних елок. Деревья переработают в щепу, которую будут использовать в качестве удобрений и корма для животных.

Кроме того, в «Мегабаке» появился «Благодарный шкаф», в который можно сдать одежду, обувь, мягкие игрушки и домашний текстиль. Вещи хорошего качества отправят в помощь нуждающимся, а поврежденные — на переработку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».