Подмосковье 24 апреля 2023, 17:22 Новую коммунальную технику закупили в Подмосковье ГУСТ

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Главное управление содержания территорий Подмосковья продолжает распределять технику для уборки улиц и дворов. Выдавать ее продолжат весь сезон. Так, 10 округов получили 20 мини-погрузчиков, которые помогут следить за порядком на территориях.

По словам главы ведомства Светланы Аиповой, машины обладают повышенной грузоподъемностью и маневренностью, а также на них легко менять рабочее оборудование.

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«Малые размеры позволяют эксплуатировать технику в достаточно узких проездах, а всесезонность использовать круглый год и зимой, и летом», — отметила она.

Погрузчики направили в Балашиху, Химки, Жуковский, Люберцы, Котельники и другие муниципалитеты.

Светлана Аипова добавила, что в январе ГУСТ получил 105 машин, в марте — еще 74. Всего в этом году ведомство распределит свыше 500 единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах. В регионе работает четырехуровневая система контроля, но по-прежнему важно пристальное внимание к каждой территории.

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