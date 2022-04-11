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    11 апреля 2022, 15:16

    Новую коммунальную технику получили 15 округов Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Новую партию коммунальной техники передали 15 городским округам Московской области. Они получили тракторы и мини-погрузчики.

    Новую коммунальную технику получили 15 округов Подмосковья | Изображение 1

    Это отметили в Министерстве ЖКХ Подмосковья. В ведомстве уточнили, что городские округа получили 10 тракторов и 35 мини-погрузчиков.

    Техника отправилась в Балашиху, Красногорск, Жуковский, Одинцово, Пушкино, Реутов, Фрязино, Химки, Электрогорск, Котельники.

    Также ее закупили для Дзержинского, Люберец, Королева, Ленинского и Долгопрудного.

    За последние восемь лет в Подмосковье закупили свыше 1,3 тысячи погрузчиков снега, уборочных машин, автовышек и не только.