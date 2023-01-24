Подмосковье 24 января 2023, 16:58 Новую коммунальную технику передали в 15 округов Подмосковья

Читать 360tv в

Еще 15 округов Подмосковья получили новую коммунальную технику. Это 25 тракторов для доставки технической воды и полива. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Глава ведомства Антон Велиховский рассказал, что всего с 2014 года Подмосковье закупило свыше 1,3 тысячи единиц коммунальной техники. Это снегопогрузчики, тракторы, уборочные и другие машины.

Реклама

Тракторы с полуприцепами направили в Жуковский, Красногорск, Ленинский округ, Люберцы, Реутов, Химки, Фрязино, Краснознаменск, Мытищи, Раменский, Солнечногорск, Щелково, Электросталь, Дмитровский и Сергиев Посад.

Реклама

Новые тракторы будут использовать для тушения пожаров, доставки воды для мойки и полива. Они оборудованы всей необходимой техникой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».