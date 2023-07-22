Подмосковье 22 июля 2023, 13:52 Новую игровую зону обустроят в городском парке Красногорска к сентябрю

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В красногорском городском парке к сентябрю откроют обновленную игровую площадку для юных жителей округа. Проект благоустройства всей природной зоны реализуют по плану в течение двух лет.

«Мамочки нас попросили о новой площадке. Мы решили не уходить в 2024 год, а все-таки начать с нее. Планируем открыть 1 сентября», — рассказал глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Обустройство парка проходит по проекту «Городская среда». В ходе проведения работ специалисты уделили особое внимание сохранению уникальности и исторической ценности старейшего парка округа. Также учитывают мнения жителей преклонного возраста и молодых горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал программу по созданию парков самой востребованной в регионе.

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