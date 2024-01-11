Подмосковье 11 января 2024, 09:34 Новую хоккейную коробку открыли в городском округе Восход Екатерина Данилина

Читать 360tv в

Торжественное открытие универсальной хоккейной коробки состоялось в ЗАТО Восход 10 января. Красную ленту перерезали глава округа Елена Филатова и юные спортсмены.

В вечер открытия катка для детей провели игры и эстафеты. Взрослые устраивали фотосессии и делились эмоциями о новой коробке.

Реклама

«Мы очень этого ждали, наконец-то у нас есть каток! Будем приходить сюда обязательно, у меня ребенок очень хотел на лед», — сказала одна из мам.

Екатерина Данилина Екатерина Данилина Екатерина Данилина Екатерина Данилина

Инициатива обустройства коробки для хоккея и свободного катания поступила от жителей городского округа. Строительство стало возможно благодаря инициативному бюджетированию.

«Главное — очень рады дети. Это знаковое событие для нашего городка, мы продолжаем развивать спорт», — отметила Елена Филатова.

В ближайшем будущем в Восходе реконструируют футбольное поле.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о признании Московской области самым спортивным регионом страны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».