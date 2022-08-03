Новую губернаторскую площадку открыли в деревне Топорково

На бывшем пустыре — скалодром, канатные пирамиды, качели, горки и другие развлечения для ребят всех возрастов. В первый же день игровой комплекс заполнила местная детвора — всем не терпелось поскорее опробовать новые развлечения.

«Качели — супер! Все хорошее, качественное. Спасибо, что сделали площадку», — говорит житель деревни Топорково Алексей Алексеев.

Игровой комплекс в деревне установили благодаря активному участию местных жителей в голосовании на портале «Добродел». Долгожданная площадка оборудована яркими архитектурными формами, скамейками, урнами и отвечает всем нормам безопасности.

«Каждый год в нашей деревне детей становится все больше и больше. У нас проезжая часть и нет тротуара, поэтому новая площадка — это выход из ситуации», — говорит Елена Фомичева из Топорково.

Пока взрослые обсуждали дальнейшее благоустройство деревни, дети с удовольствием приняли участие в игровой танцевально-развлекательной программе и угощались сладостями.

«Площадка очень востребована. Спасибо губернатору за то, что эта программа существует. Жители удаленных деревень и сел могут целиком насладиться всеми благами наших программ», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

На данный момент в Подмосковье установлено около 90 губернаторских площадок. Ранее Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе появится 200 таких комплексов.