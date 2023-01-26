Подмосковье 26 января 2023, 18:45 Новую государственную ветлечебницу открыли в микрорайоне Ожерелье в Кашире

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Новую государственную ветеринарную лечебницу открыли в микрорайоне Ожерелье в Кашире. В учреждении появились терапевтический и хирургический кабинеты. Также там оборудуют кабинет УЗИ и дневной стационар для животных.

«Лечебница оборудуется в соответствии с самыми современными требованиями: необходимой специализированной техникой, мебелью и инструментом», — сообщил руководитель государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

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Ветклиника рассчитана на 20 посещений в сутки. Несколько кабинетов открыли еще в сентябре 2022 года. Специалисты оказывают необходимые ветеринарные услуги домашним животным, в том числе проводят вакцинацию и чипирование, а также оформляют индивидуальный паспорт для питомца.

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