Подмосковье 29 апреля 2023, 15:42 Новую гостиницу в Балашихе построят к 2024 году Главгосстройнадзор МО

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Строительство многофункционального комплекса «Сантерра» в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе планируется завершить во втором квартале 2024 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области. Специалисты провели осмотр объекта с помощью квадрокоптера.

Работы по возведению начались в феврале этого года. В комплексе на улице Новая будет расположена гостиница эконом-класса с вместимостью 137 номеров. Также в здании откроют офисы, магазины и рестораны.

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В начале 2023 года в Подмосковье под контролем ведомства начали строить три гостиницы в городских округах Балашиха, Одинцово и Фрязино. Специалисты регулярно проводят визиты на объекты в целях проверки соблюдения подрядчиками всех правил работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в регионе в условиях санкций.

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