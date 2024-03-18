Подмосковье 18 марта 2024, 14:46 Новую ферму по откорму телят построят в Раменском округе Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Компания «Мировет» построит ферму по откорму телят породы бельгийская бело-голубая в Раменском округе. На ней смогут получить работу 12 человек.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, в регионе планируют возвести два новых телятника, каждый из которых — на 800 голов.

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«В них будут выращивать телят мясной породы. На ферме появятся современное стойловое оборудование, автоматизированная система кормления, вентиляция и отопление. Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит около 895 миллионов рублей», — сказал он.

Породу бельгийская бело-голубая вывели с использованием методов селекции в 1954 году. Она известна высокой мясной продуктивностью и устойчивостью к болезням.

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