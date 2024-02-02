Подмосковье 02 февраля 2024, 13:13 Новую ферму для выращивания птицы и кроликов построят в Серпухове в этом году Unsplash

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Разрешение на строительство новой фермы выдали фермеру из Серпухова в Главгосстройнадзоре Подмосковья. На скотном дворе будут разводить гусей, уток, индеек, кур, кроликов, коз и баранов.

Рабочие уже приступили к строительству и планируют возвести ферму в мае 2024 года. Это будет здание площадью 92 квадратных метра для содержания 100 голов птицы.

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В планах предпринимателя — дальнейшее расширение производства и строительство производственных площадей, которые позволят кратно увеличить поголовье животных.

Инвестиции в реализацию проекта составят 20 миллионов рублей. Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительства Подмосковья.

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