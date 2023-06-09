09 июня 2023, 12:30
Новую ежемесячную выплату для семей с детьми-инвалидами ввели в Подмосковье
Семьи с детьми-инвалидами в Подмосковье будут получать новую ежемесячную выплату в размере 18 тысяч рублей. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Мы понимаем, что такие семьи надо поддерживать, как правило мама находится постоянно с ребенком и не может работать, поэтому по решению губернатора мы ввели эту новую выплату для семей, чей доход на каждого члена семьи меньше 34,5 тысячи рублей, а ее получение сделали удобным», — отметила Каклюгина.
Реклама
В министерстве социального развития региона добавили, что в Московской области реализуется проект «Микрореабилитационный центр на дому». С его помощью мамы с детьми могут пройти необходимые занятия дома, не выезжая в соццентры.
Социальные льготы в Московской области получают три миллиона жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев. Среди них многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории населения.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Инвалиды
Реклама
Реклама