Подмосковье 09 июня 2023, 12:30 Новую ежемесячную выплату для семей с детьми-инвалидами ввели в Подмосковье Фото: Министерство социального развития Московской области / Министерство социального развития Московской области

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Семьи с детьми-инвалидами в Подмосковье будут получать новую ежемесячную выплату в размере 18 тысяч рублей. Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Мы понимаем, что такие семьи надо поддерживать, как правило мама находится постоянно с ребенком и не может работать, поэтому по решению губернатора мы ввели эту новую выплату для семей, чей доход на каждого члена семьи меньше 34,5 тысячи рублей, а ее получение сделали удобным», — отметила Каклюгина.

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В министерстве социального развития региона добавили, что в Московской области реализуется проект «Микрореабилитационный центр на дому». С его помощью мамы с детьми могут пройти необходимые занятия дома, не выезжая в соццентры.

Социальные льготы в Московской области получают три миллиона жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев. Среди них многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории населения.

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