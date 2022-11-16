Подмосковье 16 ноября 2022, 17:52 Новую электрическую подстанцию построили в ЖК «Раменский» в Подмосковье

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Надежность электроснабжения ЖК «Раменский» стала выше благодаря новой подстанции. Об этом сообщили в Минэнергетики Подмосковья.

Жилой комплекс расположен на Северном шоссе. В него входит 14 многоэтажных домов. Их жители часто жаловались на нарушения в подаче электричества, поэтому «Мособлэнерго» принял решение построить новую распределительную подстанцию и проложить две кабельные линии электропередачи.

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Сейчас на объектах проводят пуско-наладочные работы. Они заработают в начале следующего года.

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Глава Минэнергетики Александр Самарин объяснил, что строительство новых сетей и подстанций повышает надежность всего электросетевого комплекса Подмосковья.

Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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