Подмосковье 09 марта 2023, 13:22 Новую электрическую подстанцию построили на Почтовой улице в Нахабине

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Специалисты «Мособлэнерго» построили подстанцию, которая обеспечит энергией предприятия малого бизнеса в Нахабине. ТП-467 расположена на улице Почтовой.

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Раньше и предприятия, и жилые дома на улице Почтовой были запитаны от ТП-62. Теперь объект будет обслуживать только бытовых потребителей, а бизнес переведен на новую подстанцию с трансформатором мощностью 160 кВА. Это позволило значительно повысить надежность электроснабжения коммерческих зданий в поселке.

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, благодаря строительству новых подстанций создаются условия для бизнеса в регионе и повышается надежность работы всего электросетевого комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг отопления и электричества.