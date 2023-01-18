18 января 2023, 13:33
Новую электрическую подстанцию построили для завода слесарных инструментов в Луховицах
Энергетики Подмосковья обеспечили производителя слесарных инструментов в Луховицах дополнительной мощностью 590 кВт.
ООО «Дело техники» находится в деревне Головачево. Для развития бизнеса российского производителя энергетики компании «Россети Московский регион» построили новую трансформаторную подстанцию с мощностью 630 кВА, смонтировали участок воздушной линии 10 кВ, а также установили комплекс средств коммерческого учета электроэнергии, поддерживающий многотарифный учет.
Реклама
Проведенные работы увеличили мощность предприятия до 1090 кВт. Подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям жители Подмосковья могут в центрах обслуживания клиентов компании или по телефону единой «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Электричество
Реклама
Реклама