Подмосковье 18 января 2023, 13:33 Новую электрическую подстанцию построили для завода слесарных инструментов в Луховицах

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Энергетики Подмосковья обеспечили производителя слесарных инструментов в Луховицах дополнительной мощностью 590 кВт.

ООО «Дело техники» находится в деревне Головачево. Для развития бизнеса российского производителя энергетики компании «Россети Московский регион» построили новую трансформаторную подстанцию с мощностью 630 кВА, смонтировали участок воздушной линии 10 кВ, а также установили комплекс средств коммерческого учета электроэнергии, поддерживающий многотарифный учет.

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Проведенные работы увеличили мощность предприятия до 1090 кВт. Подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям жители Подмосковья могут в центрах обслуживания клиентов компании или по телефону единой «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20.

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