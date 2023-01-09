Подмосковье 09 января 2023, 13:18 Новую электрическую подстанцию построили для завода «Профметалл» в Ступине

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«Россети» обеспечили качественной энергией компанию по обработке тонколистового металла «Профметалл» в Ступине. Оно получило мощность 1500 киловатт, сообщили в Минэнергетики Подмосковья.

Для обеспечения предприятия электричеством энергетики построили трансформаторную подстанцию, проложили свыше 1,5 километра кабелей и реконструировали существующую подстанцию в селе Константиновское.

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«Профметалл» обрабатывает свыше 85 тонн продукции в год для потребителей из Подмосковья и других регионов России.

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В министерстве напомнили, что в области работает сервис Определение зон действия ТСО. С его помощью можно узнать электронные адреса сетевых компаний и обратиться по волнующим вопросам об электроснабжении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал командную работу органов власти частью успеха Подмосковья. Глава региона отметил, что эффективная работа в команде позволяет совершенствовать судебную систему, работу МФЦ и другие направления.