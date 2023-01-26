26 января 2023, 12:45
Новую электрическую подстанцию построили для поликлиники в микрорайоне Подлипки в Коломне
Новую поликлинику в микрорайоне Подлипки в Коломне обеспечили мощностью в размере 394 киловатта. Для этого специалисты компании «Россети Московский регион» построили комплексную трансформаторную подстанцию и проложили более пяти километров кабельной линии.
Медицинское учреждение предназначено для обслуживания более 26 тысяч взрослых и детей микрорайона, а также соседних территорий, и рассчитана на 600 посещений в смену. С учетом социальной значимости объекта все мероприятия были выполнены оперативно и качественно.
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Министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что в регионе максимально упрощена процедура технологического присоединения к электрическим сетям.
«Все организации подключены к региональному порталу государственных услуг Московской области. Возможность подать единую заявку на все виды ресурсов на портале в электронном виде позволила снизить до 78 дней сроки подключения к электрическим сетям», — отметил Самарин.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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