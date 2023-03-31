Подмосковье 31 марта 2023, 12:45 Новую экскурсию с квестом представят в Зарайском кремле 1 апреля Фото: Министерство культуры и туризма МО / Министерство культуры и туризма МО

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Зарайский кремль запускает программу «Тайны зарайского подземелья». Стать участником нового квеста и впервые пройти весь периметр по боевому ходу можно будет с 1 апреля.

В Министерстве культуры и туризма рассказали, что каждая из пяти башен кремля станет одним из этапов погружения в прошлое. Гости научатся ориентироваться на местности древнего Зарайска, найдут Заразы и постараются не угодить в острожный ров. Во время экскурсии можно будет заглянуть на Торговую площадь и Большую московскую дорогу.

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Командам предстоит преодолеть множество испытаний, применить смекалку и знание истории, узнать, как была устроена жизнь в XVI–XVII веке, какие доспехи и вооружение брали с собой в бой и чем питались воины.

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