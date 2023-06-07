Подмосковье 07 июня 2023, 16:48 Новую экологическую премию учредили в Подмосковье Минэкологии МО

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Министерство экологии и природопользования Московской области учредило новую экопремию «#ЗеленоеПодмосковье». Ее будут присуждать за заслуги в области защиты окружающей среды.

«Премия будет вручаться тем, кто думает об экологии, кто искренне и бескорыстно хочет помогать нам сохранять экологическое благополучие Подмосковья и выделяться на фоне других, которые только потребляют природные ресурсы, не думая о завтрашнем дне», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Премию можно получить за разные заслуги: участие в экоакциях, переработку отходов, применение экологических технологий на производстве и многое другое.

Отмечается, что разработкой концепции логотипа премии занималась студия Артемия Лебедева. С условиями присуждения премии можно будет ознакомиться на сайте министерства, а также в Telegram-канале «Экопульс». Сбор заявок на «#ЗеленоеПодмосковье» начнется в ближайшее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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