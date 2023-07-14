Подмосковье 14 июля 2023, 14:09 Новую двухуровневую эстакаду открыли в аэропорту Домодедово аэропорт Домодедово

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Аэропорт Домодедово открыл движение по новой эстакаде, запуск которой позволит разгрузить подъезд к воздушной гавани. Подробнее рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Развязка делит потоки транспорта «на прилет» и «на вылет». Длина эстакады оставляет более 1,1 тысячи метров, а ширина — 30. В сутки такая система сможет пропускать более 40 тысяч автомобилей.

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Новая развязка в аэропорту Домодедово — это сложное передовое сооружение, которое позволяет пропускать не только легковые машины, но и спецтехнику весом по 25 тонн на ось. При строительстве использовали технологии, которые позволили до минимума сократить количество стыковочных швов на полотне. Водители едут по абсолютно ровной поверхности 118 метров.

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