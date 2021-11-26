Новую дорогу рядом с ЖК «Зеленые аллеи» достроили раньше срока

Жители ЖК «Зеленые аллеи» в Ленинском округе наконец смогут быстро выезжать на трассу. Рядом с комплексом построили новую дорогу.

Источник фото: телеканал «360»

«Выезд из ЖК был практически невозможен. Мы могли часами стоять, чтобы выехать из нашего ЖК. Мы могли просто выехать от дома, от подъезда — и встать в пробку, потому что дальше выехать мы не могли», — рассказывает жительница ЖК «Зеленые аллеи» Юлия Одинцова.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь проблема разрешилась — завершилось строительство альтернативного двухполосного выезда, причем раньше назначенного срока. Протяженность дороги составила 1,2 километра, она примыкает к федеральной трассе М4.

«Очень много было, конечно, со стороны жителей негодований, потому что действительно было очень тяжело добраться не только до Москвы, но и до центра города. Сейчас мы очень рады вот этой дороге, потому что она разгрузит не только наш ЖК, но и, я думаю, многие жители Видного поедут через нас теперь в Москву», — сказала жительница ЖК «Зеленые аллеи» Елена Федорова.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня в округе активно ведется работа с дорожной и транспортной доступностью. Выполнена реконструкция двух ключевых перекрестков в историческом центре Видного, и параллельно развиваются новые жилые кварталы — 6-й микрорайон и «Зеленые аллеи».

«Что касается 6-го микрорайона, то работы строительно-монтажные завершены, сейчас оформляются бумаги, и до конца года мы тоже откроем выезд на М4 прямой», — сказал глава Ленинского г. о. Алексей Спасский.

Источник фото: телеканал «360»

Дорога появилась здесь очень вовремя. Рядом с ЖК «Зеленые аллеи» достраивают еще один комплекс, в нем будут проживать четыре тысячи человек.