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    13 сентября 2021, 18:22

    Новую дорогу с парковками проложили до Гремячего ключа в Сергиевом Посаде

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Дорогу к Гремячему ключу капитально отремонтировали в Сергиевом Посаде. Это одно из главных туристических мест Подмосковья. Все желающие смогут добраться туда с комфортом. Путь обновили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

    Новую дорогу с парковками проложили до Гремячего ключа в Сергиевом Посаде | Изображение 1

    Теперь к святому источнику ведет асфальтированная дорога с двумя полосами для машин. Появились тротуары, фонари и парковки.

    На пути к Гремячему ключу отремонтировали мост через реку Вондигу. Об этом рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

    Новую дорогу с парковками проложили до Гремячего ключа в Сергиевом Посаде | Изображение 2

    Основные работы выполнены в короткие сроки — на полгода раньше контракта

    Алексей Гержик.

    Он напомнил, что капитальный ремонт дороги начался еще в конце 2020-го. Проезд обновили по поручению губернатора Андрея Воробьева.

    Новую дорогу с парковками проложили до Гремячего ключа в Сергиевом Посаде | Изображение 3

    Гремячий ключ — самый большой водопад Подмосковья. Его водные потоки стекают каскадами с высоты около 20 метров.