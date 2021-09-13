Новую дорогу с парковками проложили до Гремячего ключа в Сергиевом Посаде

Дорогу к Гремячему ключу капитально отремонтировали в Сергиевом Посаде. Это одно из главных туристических мест Подмосковья. Все желающие смогут добраться туда с комфортом. Путь обновили по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

Теперь к святому источнику ведет асфальтированная дорога с двумя полосами для машин. Появились тротуары, фонари и парковки.

На пути к Гремячему ключу отремонтировали мост через реку Вондигу. Об этом рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Основные работы выполнены в короткие сроки — на полгода раньше контракта Алексей Гержик.

Он напомнил, что капитальный ремонт дороги начался еще в конце 2020-го. Проезд обновили по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Гремячий ключ — самый большой водопад Подмосковья. Его водные потоки стекают каскадами с высоты около 20 метров.