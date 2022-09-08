Новую дорогу построят между Володарским и Новолыткаринским шоссе в 2026 году | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 16:59 Поделиться Telegram

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Viber Новую дорогу построят между Володарским и Новолыткаринским шоссе в 2026 году

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Работы по проектированию новой дороги в Ленинском округе начнутся в конце года. Разработкой документации и строительством займется один подрядчик.

Новая дорога Молоковское шоссе — Нижнее Мячково появится в рамках строительства нового направления Володарского шоссе. Дорога обеспечит выезд на Новолыткаринское шоссе и улучшит транспортную доступность прилегающих населенных пунктов — Молокова, Мисайлова, Орлова, Дальних Прудищ, Острова, а также жилых микрорайонов.

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Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что завершить проектирование новой дороги запланировано во втором квартале 2023 года, затем этот же подрядчик приступит к строительно-монтажным работам, выполнить которые должны в четвертом квартале 2026 года.

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Общая протяженность новой дороги составит свыше пяти километров по основному ходу. Полотно будет разделено на полосы в количестве от двух до четырех на разных отрезках. На дороге появится два подземных пешеходных перехода, два светофора, шумозащитные экраны, зона для пешеходов и велосипедистов. Окончательные параметры определят в процессе проектирования.

Сейчас в Подмосковье реализуют около 50 проектов строительства дорог, многие из которых планируют сдать досрочно. О том, как удается открывать новые дороги раньше запланированного, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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