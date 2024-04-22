Подмосковье 22 апреля 2024, 22:12 Новую дорогу построят в поселке Заречье в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

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Новая трасса появится в поселке Заречье Одинцовского округа. Шоссе соединит Инновационный центр «Сколково» и 50-й километр МКАД. На дороге будет от двух до шести полос. В день ей смогут воспользоваться до 25 тысяч автомобилистов.

Сейчас на завершающем этапе работы на кольцевой развязке у въезда в поселок. Вдоль участка оборудуют тротуары. Территорию вдоль трассы также благоустроят: высадят газон и около четырех тысяч деревьев и кустарников. Кроме этого, на новом участке дороги установят пять автобусных павильонов, пять светофоров, оборудуют пешеходные переходы и велосипедные дорожки.

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Участок новой дороги планируют открыть во втором квартале этого года, а весь проект, соединяющий 50-й километр МКАД и «Сколково» — в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в Подмосковье.

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