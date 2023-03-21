Подмосковье 21 марта 2023, 16:50 Новую дорогу Огниково — Новораково передали в оперативное управление «Мосавтодора» Александр Кожохин

Читать 360tv в

Министерство имущественных отношений Московской области передало в оперативное управление «Мосавтодору» новую дорогу. Трасса длиной 3,96 километра соединяет Огниково и Новораково в Истре.

«Автомобильная дорога Огниково — Новораково была построена в рамках госпрограммы Московской области „Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса“ для улучшения транспортной доступности», — добавила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Реклама

Проект финансировался за счет средств бюджета Московской области. Расчетная скорость движения по дороге составит 60 километров в час.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить работы по реконструкции и строительству новых дорог в Московской области качественно и в установленные сроки.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».