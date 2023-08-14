Подмосковье 14 августа 2023, 14:39 Новую дорогу между Осташковским шоссе и деревней Ульянково откроют в 2023 году МТДИ МО

Читать 360tv в

Покрытие на строящейся дороге между Осташковским шоссе и деревней Ульянково начали укладывать в Мытищах. Открыть движение там планируют до конца третьего квартала этого года.

Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, сейчас на объекте началась укладка верхнего слоя покрытия. Там уложат шесть тонн асфальта.

Реклама

«Начали укладку верхнего слоя покрытия на дороге до деревни Ульянково, всего предстоит уложить шесть тысяч тонн асфальта. Затем строители начнут устраивать асфальтовое покрытие на мосту через. Клязьму. Отмечу, что завершить работы и открыть движение планируется до конца третьего квартала этого года», — сказал министр.

Строительство дороги улучшит транспортную доступность жилых комплексов, где будут проживать около 40 тысяч человек. В будущем она обеспечит выезд на Мытищинскую хорду.

Протяженность строящейся дороги превышает три километра. Она пройдет вдоль границы жилой застройки от Осташковского шоссе в деревне Пирогово до примыкания к автодороге к Клязьминскому пансионату в деревне Ульянково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».