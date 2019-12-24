Новую дорогу к микрорайону Конкурсный открыли в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде завершено строительство дороги к микрорайону Конкурсный, которая соединяет улицу Парковую с Западным объездом Сергиева Посада. Строительство дороги велось с августа 2019 года.

Протяженность дороги составляет порядка 1,1 километра. Движение осуществляется по двум полосам с максимально разрешенной скоростью 60 км/час. Для удобства и безопасности жителей вдоль дороги построен тротуар и линии наружного освещения.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, новая дорога улучшила транспортную доступность микрорайона Конкурсный, где проживает более тысячи человек. Раньше микрорайон Конкурсный был отделен от города железнодорожным переездом. Если переезд закрывался, до микрорайона было невозможно добраться.

«Теперь водители смогут использовать для проезда тоннель, построенный в рамках второго этапа Западного объезда на 67-м километре перегона „Москва-Ярославль“, и доезжать до микрорайона по новой дороге. Существующий железнодорожный переезд в створе улицы Клементьевской будет закрыт для автомобильного движения», — отметил министр.

Строительство подъезда к микрорайону Конкурсный входит в комплекс мероприятий по улучшению транспортной доступности Сергиева Посада, в рамках которых с 2015 года велось строительство Западного объезда. Масштабный областной проект, общая протяженность которого превышает 13 километров, реализовывался в три этапа. Реализация первого и второго этапов в 2016–2017 годах позволила обеспечить дополнительный въезд в западную часть города через улицу Хотьковскую и связала Московское шоссе с юго-западной частью. В ноябре 2019 года было запущено движение по третьему этапу, что позволило связать южную и северную части Сергиева Посада, а также обеспечить выход в направлении Москвы без проезда через центральную часть города.