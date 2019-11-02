Новую детскую поликлинику открыли в Люберцах

В городском округе Люберцы начала работу новая детская поликлиника. Она обслуживает маленьких пациентов сразу из двух микрорайонов. Теперь родителям не надо тратить время и возить своих малышей от врача к врачу. Все специалисты собраны в одном месте. Поликлиника стала частью Люберецкой областной больницы.

Источник фото: телеканал «360»

Главный плюс от открытия поликлиники в Новокраскове — шаговая доступность и экономия времени. Раньше маленьких пациентов приходилось возить по всем Люберцам. От этого уставали и сами дети, и их родители. Сейчас все необходимые врачи сконцентрированы в одном здании.

«Тут гораздо больше пространства. Надеюсь, что все специалисты все-таки будут у нас тут. И не придется ездить ни в Люберцы, ни по всему Люберецкому району», — сказала Ирина Кузина, местная жительница.

Поликлиника занимает первый этаж и часть второго в новом жилом комплексе. Помещение появилось за счет застройщика микрорайона Новокрасково. Компания сделала работу на совесть. Отделка выполнена по всем санитарным нормам и радует глаз.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта поликлиника соответствует стандартам лучших поликлиник Москвы. Здесь все необходимое есть. Ну, и она, кроме того, новая. Здесь можно посмотреть, походить. Здесь все достойно, красиво. Я бы сказал, и тепло и уютно», — отметил Владимир Ружицкий, глава Люберец.

К поликлинике прикреплено более семи тысяч детей из Краскова и Новокраскова. Но ресурсов хватит и на 10 тысяч пациентов. Здесь могут принимать 150 человек в день. Работают педиатры, невропатолог, стоматолог, офтальмолог и другие. К открытию учреждения было закуплено современное медицинское оборудование.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот, например, щелевая лампа — она позволяет оценить более глубокие участки глаза. Это и глазное дно, это и сосуды, это и все те потенциальные нарушения, которые глазу не видны. Автоматический рефрактометр — не обманешь», — объяснил Дмитрий Старцев, главный врач Люберецкой областной больницы.

Пока это только первый этап запуска поликлиники. В следующем году здесь начнут принимать хирург и ЛОР. Откроются кабинеты флюорографии, рентгена и процедурная.