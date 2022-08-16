Новую детскую площадку в космическом стиле открыли в Коломне

Открытие новой детской площадки состоялось в Коломне. Этого юные жители близлежащих многоэтажек ждали с нетерпением. Игровой городок выполнили в стиле «Космический модерн».

Развлечения есть для любого возраста. Малышей интересуют качели и горки, ребята постарше тренируются на турниках. Площадка появилась благодаря программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Всего в этом году в городском округе Коломна такие современные игровые городки будут установлены в 9 дворах.

«Эти площадки можно назвать межквартальными. Они большой площади, причем площадки когда выбирались, куда ту или иную поставить, обязательно советовались с жителями. Жители выбирали оснащение этих площадок», — отметил глава г. о. Коломна Александр Гречищев.

Источник фото: телеканал «360»

С начала реализации программы в городском округе Коломна было установлено более 30 губернаторских площадок. Игровые городки большие — их площадь от 300 до 450 квадратных метров. Синяков ребятам удастся избежать благодаря противоударному покрытию. А за безопасностью на площадке следят камеры видеонаблюдения — они подключены к системе «Безопасный регион».