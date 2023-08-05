Подмосковье 05 августа 2023, 12:47 Новую детскую площадку установят в поселке Виноградово в конце августа Телеканал «360»

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В поселке Виноградово городского округа Воскресенск установят новую детскую площадку по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Игровую зону оснастят песочницей, качелями, горкой и системой видеонаблюдения «Безопасный город», ее откроют в конце августа.

Глава округа Алексей Малкин лично проконтролировал начало работ по возведению площадки. Он поблагодарил местных жителей за активность и взял в работу пожелания по дальнейшему благоустройству поселка.

«Что хорошо в Виноградово — жители сплоченные. Я им задавал вопрос, они говорили, что не верили, но активно подключились, и у них получилось, они все сделали. Нужно действовать, а не сидеть ждать, когда кто-то сделает», — подчеркнул Малкин.

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