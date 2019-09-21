Новую детскую площадку установили в Котельниках. В ней все продумано до мелочей

В Котельниках открылась новая детская игровая площадка. Она была построена в рамках программы губернатора Московской области «Комфортная городская среда». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Новая детская площадка по адресу 2-й Покровский проезд дом 4, корпус 2 разбита на несколько игровых зон для разных возрастов. Здесь постелено резиновое покрытие, установлены комфортные скамейки, информационный стенд, контейнеры для раздельного сбора отходов, сделано энергосберегающие освещение. Председатель Совета депутатов городского округа Котельники Анатолий Бондаренко отметил, что новая территория получилась очень яркой и красивой, при благоустройстве были учтены пожелания жителей, которые возникали во время работ.

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«Самое главное — это теперь беречь и охранять сделанное для наших детей», — добавил председатель Совета депутатов Анатолий Бондаренко.

Вместе с депутатами и сотрудниками администрации, за работами пристально следят и те, для кого это делается — местные жители.

«Замечательно, что в нашем дворе теперь будет такая площадка. Здесь строители все продумали до мелочей. Особенно радует, что основание площадки — безопасное резиновое покрытие. Думаю, что эта площадка станет притяжением всех детишек в нашем округе. Хочется сказать большое спасибо губернатору Московской области Андрею Воробьеву и нашему руководству за то, что проявляют такую заботу о наших детях и внуках», — поделилась впечатлением жительница Котельников Стелла Козлова.

В общей сложности, за этот год в городском округе Котельники по программе комплексного благоустройства дворовых территорий появится восемь новых площадок. Три из них — в микрорайонах Опытное поле и Белая Дача — находятся в высокой степени готовности и будут открыты на следующей неделе. Еще одна, на улице 3-й Покровский проезд, была открыта ранее.