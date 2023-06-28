Подмосковье 28 июня 2023, 12:52 Новую детскую площадку построили в Пироговском микрорайоне в Мытищах

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Детскую площадку открыли на Фабричной улице в Мытищах. Ее построили в Пироговском микрорайоне всего за месяц.

На площадке установили качели, карусели, горку и корабль, в котором можно играть. В честь открытия для детей устроили праздник. В программе были выступление артистов, песни, конкурсы, бесплатный аквагрим и мороженое.

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«Здесь большой комплекс игровой, также здесь присутствуют спортивные элементы и нововведение этого года — песочный дворик. То есть песочница стоит отдельно для того, чтобы не засорять резину песком, как это обычно происходит на детских площадках», — рассказал заместитель директора Управления благоустройства городского округа Мытищи Роман Комлев.

Игровая зона стала одной из первых, открытых в этом году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего до конца лета в Мытищах появится семь новых детских площадок.

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