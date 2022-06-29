Новую детскую площадку открыли во Фрязине

Игровые зоны новой площадки рассчитаны на детей школьного и дошкольного возраста.

На праздник открытия площадки пришли десятки детей и родителей. Гостей ждали воздушные шары, веселая музыка и анимационная программа.

Юные жители Фрязина опробовали все элементы площадки и с удовольствием приняли участие в игровой танцевально-развлекательной программе.

Чтобы детский отдых был не только полезным, но и безопасным, на площадке установили декоративное ограждение и ударопоглощающее покрытие. Помимо каруселей, качелей, горки, игровой комплекс включает и городок для занятий спортом.

«Важнейшая программа, которая реализуется уже на протяжении девяти лет. И в каждом городском округе реализуется не менее 10% ежегодно детских игровых площадок. В том числе и у нас в городе две-три площадки. В этом году мы делаем одну по губернаторской программе, по которой муниципалитет делает основание, освещение, видеонаблюдение. А за счет областного бюджета мы реализуем эти красивейшие детские городки», — рассказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.