Новую детскую площадку открыли во Фрянове | 360°

Подмосковье 11 сентября 2022, 23:38 Поделиться Telegram

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Viber Новую детскую площадку открыли во Фрянове

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Во Фрянове городского округа Щелково открыли новую игровую площадку. Здесь детей ждут разнообразные горки, переходы, лестницы и даже канатная дорога.

Десятки детей и родителей пришли на открытие детской площадки во Фрянове.

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«Как вы знаете, на сегодняшний день очень важная тема — это парки. И один из парков городского округа Щелково, это приусадебный парк во Фряново. Относительно недавно мы начали благоустройство парка. И как только жители увидели, что идут новые движения, конечно, они обратились к главе с просьбой о том, чтобы в усадьбе появилась детская площадка», — рассказала председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелково Анастасия Кот.

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Площадку установили в короткие сроки по инициативе жителей поселка, а также при поддержке главы городского округа Щелково — Андрея Булгакова. На торжественном открытии дети опробовали все элементы площадки. Для них подготовили также танцевально-развлекательную программу.

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